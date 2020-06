Australische surfer sterft na beet van witte haai

In Australië is een surfer overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een aanval van een witte haai. Het drie meter lange dier beet hem in een dijbeen.

Andere surfers hielden de haai op afstand en brachten de 60 jaar oude man naar de kant. Daar kreeg hij nog eerste hulp, maar dat kon hem niet redden.

De politie kreeg toestemming om de haai te doden, omdat het dier opnieuw zou kunnen toeslaan. Maar de haai verdween uiteindelijk uit zicht, meldt The Sydney Morning Herald.

Het Salt Beach-strand in New South Wales werd ontruimd. Ook op stranden in de buurt werden zwemmers en surfers weggestuurd. In deze tijd van het jaar laten haaien zich in dit gebied vaker dicht bij de kust zien.

Het slachtoffer wordt in een ambulance gelegd: