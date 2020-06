Derde schietpartij in drie dagen in Tilburg

In Tilburg was er vannacht voor de derde keer in drie dagen een schietpartij. Er werd geschoten op een kapperszaak en een huis. Niemand raakte gewond.

De schietpartij vond plaats op de Korvelseweg in Tilburg-Zuid. In een van de ramen zijn meerdere kogelgaten te zien. Ook een auto raakte beschadigd. Volgens de politie liep een verdachte na de schietpartij naar een zijstraat en ging hij er waarschijnlijk vandoor in een kleine witte auto.

Vrijdag werd een 42-jarige Tilburger voor de ogen van zijn 10 jaar oude zoon op straat neergeschoten. De man werd naar een ziekenhuis gebracht en is niet in levensgevaar. Een dag eerder werd een auto in Tilburg beschoten. De inzittenden raakten niet gewond.

Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de drie schietpartijen. Volgens de politie lijkt er geen direct verband te zijn tussen de eerste twee schietpartijen, maar wordt die mogelijkheid wel onderzocht.