Dode bij steekincident in Molenend (Friesland), verdachte opgepakt

Bij een steekincident in de Friese plaats Molenend is een man om het leven gekomen, meldt de politie. Een andere man raakte zwaargewond, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden.

Over de toedracht van het voorval is nog niets bekend.

Molenend is een plaatsje ten noordoosten van Leeuwarden, met zo'n 700 inwoners.