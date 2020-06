Öztürk stopt als partijvoorzitter van Denk

Partijvoorzitter Selçuk Öztürk van Denk legt zijn functie neer. Dat heeft hij gezegd op een ledenvergadering die in verband met de coronaregels door 30 mensen bijgewoond werd en die de leden thuis digitaal konden volgen.

Öztürk gaf als reden de lange werkweken die hij maakt, soms van 80 uur. Hij zei dat zijn gezin erom vroeg. "Dan word je emotioneel", zei hij, zichtbaar aangedaan. Maar de ruzies in de partij zullen ook een rol hebben gespeeld: Öztürk maakte aan alle leden excuses voor de gebeurtenissen van de afgelopen tijd, waarin de top van de partij aldoor ruziënd in de publiciteit kwam. Öztürk blijft nog wel Kamerlid namens Denk, tot de verkiezingen van maart 2021. Er is nu een tijdelijk bestuur aangesteld.

Öztürk heeft Denk vijf jaar geleden samen met Tuhanan Kuzu opgericht, toen ze samen uit de PvdA stapten "We stonden er vijf jaar geleden alleen voor, Kuzu en ik, toen we uit de Partij van Arbeid stapten. Maar ik ben trots op alles wat we hebben bereikt. We hebben nu duizenden leden. We kregen van een kwart miljoen mensen het vertrouwen en dat blijven we waarmaken". Sommige leden zeiden voorafgaand aan de bijeenkomst te hopen op het vertrek van Özürk.