NVWA ruimt nertsenfokkerij in Deurne

In Deurne is met de ruiming bezig van een nertsenfokkerij, omdat dieren daar besmet zijn met het coronavirus. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht. Een woordvoerder verwacht dat de ruiming de hele dag gaat duren.

Zo'n 1600 moederdieren plus hun jongen worden uit hun nest gehaald en in een kist gestopt. In die kist wordt CO2 geperst. De dieren zijn dan binnen een paar seconden dood. Daarna gaan ze naar een destructiebedrijf in Son. Een dierenwelzijnscommissie kijkt of het proces volgens de regels voor dierenwelzijn verloopt.

De ruiming van het bedrijf begon vanochtend om 07.00 uur.