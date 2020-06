Kamer wil staatssecretaris Visser opnieuw aan tand voelen over kazerne Vlissingen

De Tweede Kamer wil staatssecretaris Visser opnieuw aan de tand voelen over het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen.

Volgens Kamerleden van onder meer PvdA, SP, SGP en PVV heeft Visser nog meer informatie over die verhuizing achter gehouden dan ze eerder dachten. Die conclusie trekken ze na berichtgeving in de Volkskrant dat staatssecretaris Visser achter de schermen veel langer zocht naar een andere locatie voor Vlissingen dan tot nu toe bekend was.

SGP-Kamerlid Stoffer zegt dat de staatssecretaris "heel wat uit te leggen heeft", SP-Kamerlid Karabulut noemt het "opnieuw heel pijnlijk". PvdA-Kamerlid Kerstens noemt het "inmiddels schering en inslag" dat hij informatie eerst in een krant leest en niet van de staatssecretaris krijgt. De PVV is het "gemanipuleer en gemarchandeer" van Visser " helemaal zat". "Het onderstreept in elke geval opnieuw dat Zeeland ernstig geschoffeerd is", zegt SGP-Kamerlid Stoffer.

Ook de coalitiepartijen D66, VVD en het CDA willen uitleg van Visser.

Door het stof

In een debat in februari overleefde Visser een motie van afkeuring nadat ze flink door het stof was gegaan over de gang van zaken. Zeeland en de Kamer voelde zich overvallen door haar besluit de kazerne niet van Doorn naar Vlissingen maar van Doorn naar Apeldoorn te verplaatsen.

Defensie was bang dat er een leegloop zou ontstaan bij het korps Mariniers omdat de mariniers niet in Zeeland zouden willen wonen. Die waarschuwing gaven mariniers ook aan de Kamer. Brigadegeneraal Mac Mootry waarschuwde de Kamer in 2018 dat de uitstroom "alarmerend groot" zou zijn.

Kamerleden vielen in februari vooral over het feit dat Visser haar twijfels over een verhuizing naar Vlissingen niet eerder met de Kamer en Zeeland deelde. Visser erkende toen dat de gang van zaken anders had gemoeten.

'Geen verkenning maar onderzoek'

Uit de reconstructie van de Volkskrant blijkt dat Visser al in 2018 op zoek ging naar alternatieven voor Vlissingen.

De Volkskrant baseert zich op vijftig vertrouwelijke Defensiestukken die de krant in handen heeft en op documenten en Whatsappberichten die ze via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB ) verkreeg. Daaruit blijkt dat in de zomer van 2018 oud-bewindsman Co Verdaas werd aangesteld om onderzoek te doen.

Daarna kwam al snel Rotterdam in beeld als mogelijke vestigingsplaats. Ook minister Bijleveld zou betrokken geweest zijn bij gesprekken over een mogelijke vestiging in Rotterdam.

"Dit was geen verkenning meer zoals ons steeds is voorgehouden", zegt SP-Kamerlid Karabulut. SGP-Kamerlid Stoffer: "Het moet haast wel in het kabinet aan de orde zijn geweest, ik kan me niet voorstellen dat de premier er niet van wist".

Reactie Defensie

In een reactie noemt Defensie de conclusies van de Volkskrant onjuist. Volgens het ministerie heeft Visser in het debat wel aangegeven dat ze al in het voorjaar van 2018 twijfels had en andere locaties aan het verkennen was.

Donderdag staat een debat gepland met Visser, de Kamerleden willen de kwestie dan aan de orde stellen. SP-Kamerlid Karabulut neemt de kwestie hoog op. "Ik heb er meerdere malen op doorgevraagd. Verkennen" en onderzoeken, daar zit verschil tussen".

D66-Kamerlid Belhaj: "Dit is opnieuw een klap voor de Zeeuwen". SGP-Kamerlid Stoffer: "Het is ernstig en pijnlijk, ook voor de Kamer, maar in de eerste plaats voor Zeeland. De economische schade moet echt ruimschoots gecompenseerd."

Dat dat gaat gebeuren is zeer waarschijnlijk. Gisteren lekte een eerste voorstel van speciaal adviseur Wientjes over die compensatie al uit: het kabinet zou 700 miljoen euro opzij zetten om onder meer treinverbindingen te verbeteren en een gevangenis en een rechtbank naar Zeeland te brengen. Eind juni komt Wientjes met zijn eindadvies.