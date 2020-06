Plofkraak op geldautomaat Schiphol-Oost

Op Schiphol-Oost is vanochtend vroeg een plofkraak gepleegd. Met explosieven werd rond half 5 een geldautomaat opgeblazen. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk.

De geldautomaat zat in de gevel van het bedrijfspand van Convair aan het Stationsplein Zuid-West.

Omdat de beveiliging van Schiphol onder de Koninklijke Marechaussee valt, doen forensisch experts van de marechaussee onderzoek. En omdat er explosieven zijn gebruikt zijn er ook deskundigen van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie aanwezig.