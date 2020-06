Defensie ontkent dat Visser Kamer op verkeerde been zette over marinierskazerne

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft in het geheim anderhalf jaar actief gezocht naar een alternatieve locatie voor de marinierskazerne. Dat schrijft de Volkskrant op basis van Wob-stukken. Volgens De Volkskrant zette Visser de Kamer op het verkeerde been, maar Defensie noemt die conclusie onjuist. Ze zou zich alleen een keer hebben versproken.

Tegen de Tweede Kamer en bestuurders uit Zeeland zei Visser in januari dat ze een half jaar naar een alternatief voor de voorgenomen verhuizing van Doorn naar Vlissingen had gezocht. Maar uit vertrouwelijke Defensiestukken die de Volkskrant heeft, komt naar voren dat vanaf september 2018 al met Rotterdam is overlegd over mogelijke locaties. Uiteindelijk werd in januari dit jaar besloten de kazerne te verhuizen naar Nieuw-Millingen.

Eerder dit jaar moest Visser al uitleggen dat ze de Kamer en Zeeuwse bestuurders lang in het ongewisse liet over haar twijfels over de verhuizing van de kazerne naar Vlissingen. Intussen investeerde Zeeland miljoenen in het bouwklaar maken van de locatie in Vlissingen. Ternauwernood overleefde de staatssecretaris een motie van wantrouwen naar aanleiding daarvan.

Rotterdam

Nu blijkt dus dat Visser al eerder mogelijkheden liet onderzoeken om de kazerne niet naar Vlissingen te verplaatsen. Niet in mei 2019, maar al bijna een jaar eerder startte Defensie formeel met een zoektocht naar een alternatieve locatie.

Uit de stukken blijkt volgens de Volkskrant dat Visser al op 6 juni 2018 de voormalige Gelderse bestuurder Co Verdaas vroeg om te verkennen of het mogelijk zou zijn de verhuizing naar Vlissingen af te blazen. Eerst werd onderzocht of de kazerne in Doorn kon blijven, en daarna kwam in september Rotterdam als mogelijke locatie in beeld. Met Rotterdam was in januari 2019 een eerste 'topoverleg', waarna in mei 2019 al maar liefst zeven mogelijke Rotterdamse locaties voor de marinierskazerne in beeld waren. Visser beweerde tegenover de Kamer dat er pas in het najaar van 2019 een gesprek met Rotterdam op gang kwam.

Versproken

In een reactie noemt Defensie de conclusie die de Volkskrant trekt onjuist. Volgens het ministerie heeft Visser tijdens het debat in februari aangegeven dat zij al in het voorjaar van 2018 twijfels had over de verhuizing naar Vlissingen en dat zij andere opties als nieuwe locatie aan het verkennen was.

"Er is vanaf mei 2018 via verkennende gesprekken met de gemeente Utrechtse Heuvelrug gekeken of blijven in Doorn een optie was. Tevens is met Rotterdam verkend of daar locaties beschikbaar waren. Uiteindelijk heeft de staatssecretaris in mei 2019 in het kader van de zorgvuldigheid op basis van een afwegingskader de opdracht gegeven voor het formele alternatievenonderzoek", aldus het ministerie.

Verder laat Defensie weten dat de staatssecretaris zich eenmaal heeft versproken tijdens het Kamerdebat in februari. Toen ze zei dat er "in het najaar van 2019 vanuit Rotterdam een gesprek op gang kwam", bedoelde ze "najaar 2018".

Justitiedelta

Zeeland eist 53 miljoen euro schadevergoeding als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing naar Vlissingen. Speciaal adviseur Bernhard Wientjes bekijkt hoe de provincie economisch versterkt kan worden.

De compensatieplannen voor Zeeland kunnen het kabinet de komende tien jaar in totaal 700 miljoen euro gaan kosten. Haagse bronnen zeiden dat gisteren na berichtgeving van RTL nieuws. Er zouden een zwaarbeveiligde gevangenis (EBI), een extra beveiligde rechtbank en een expertisecentrum moeten komen voor georganiseerde criminaliteit.

In een voorstel van Wientjes staat dat hij van de provincie een 'Law Delta' wil maken waar belangrijke justitiële en veiligheidsorganisaties worden gehuisvest.

