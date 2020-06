Zonnepanelen niet alleen op daken maar ook op gevels

Tot nu toe worden zonnepanelen vooral op daken geplaatst, in een positie waarmee ze de meeste stroom opleveren. Maar als gevolg daarvan ontstaan er midden op de dag op zonnige dagen grote pieken in de productie van elektriciteit, die tot problemen op het stroomnet kunnen leiden. Bovendien zijn er winterse dagen zonder zon, die weer tot stroomtekorten kunnen leiden.

"Daarom is het heel belangrijk dat er ook verticale panelen komen, die op het oosten, westen en zuiden gericht zijn. Die wekken dan vooral stroom op in de ochtend, of juist in de namiddag en avond. En de verticale panelen op het zuiden wekken meer op in de winter, als de zon laag staat. Daarmee krijg je een veel betere verdeling in de elektriciteitsproductie."

Donkere wintermaanden

De gevels wekken gemiddeld vijftien procent minder stroom op dan panelen op het dak. Bovendien is nog onduidelijk hoeveel ze produceren op bewolkte dagen. Van panelen op daken is bekend dat zonnige maanden tot wel tien keer meer opbrengen dan donkere wintermaanden.

TNO start daarom een onderzoek bij de nieuwe gevel in Bunnik. "We gaan vanaf nu monitoren wat de opbrengst is, zeker ook op dagen dat er geen zon is en het bijvoorbeeld regent", zegt Slooff.

De energiemuren zijn nu nog duurder dan zonnepanelen op daken. Maar in vergelijking met andere gevels valt het wel weer mee. Sommige kantoorpanden hebben muren van natuursteen of metaal, en daarmee kunnen de zonnegevels nu al concurreren. Ook wordt verwacht dat de prijzen in de toekomst flink kunnen dalen, als er massaproductie van dit soort muren ontstaat.