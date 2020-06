'Meer en breder publiek' bij reeks anti-racismedemonstraties Nederland

Afgezien van enkele vernielingen en arrestaties in Rotterdam zijn de demonstraties in Nederland geweldloos verlopen. Zowel in Rotterdam als in Amsterdam werd het wel te druk, met een zeer reëel risico op coronabesmettingen tot gevolg. In de Tweede Kamer klonk forse kritiek op het besluit van burgemeester Halsema om de demonstratie niet voortijdig af te breken. Dat gebeurde wel in Rotterdam.

Wereldwijde demonstraties

Niet alleen in Nederland en de VS zijn mensen in de nasleep van Floyds dood de straat opgegaan. Ook in Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Israël, België, Italië en Duitsland zijn er kleine of grote protesten geweest tegen politiegeweld. Soms met een binnenlands incident als aanleiding, maar wel geïnspireerd door de inmiddels dagenlang aanhoudende protestmarsen in Amerika.

Hoe lang die wereldwijde demonstraties aanhouden is niet te voorspellen, maar volgens Hardy Merriman, voorzitter van het International Center on Nonviolent Conflict in Washington, gaan ze hoe dan ook een verandering teweeg brengen.

Merriman kijkt al 18 jaar naar de ontwikkeling van trends op het gebied van demonstraties in verschillende landen. En in de VS zag hij de solidariteit en de bereidheid om te protesteren de laatste jaren toenemen. "Mensen voelen zich nu verplicht om zich uit te spreken tegen racisme. Het wordt niet meer gewaardeerd als je je op de vlakte houdt."

Kantelpunt

Antropoloog en activist Esajas spreekt in Nederland ook "absoluut" van een kantelpunt. "Het feit dat Rutte na al die jaren eromheen draaien zegt dat er iets moet veranderen, zie ik als een stap vooruit."

De premier zei donderdag dat zijn standpunt over Zwarte Piet is veranderd: