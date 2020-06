Natste dag in maanden, maar droogteprobleem nog lang niet opgelost

De regen is hard nodig: het is voor het derde jaar op rij zeer droog in Nederland. Sinds eind vorige maand is volgens minister Van Nieuwenhuizen sprake van een "dreigend watertekort". Dat betekent dat er bovenregionaal overleg plaatsvindt tussen Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies.

"Het neerslagtekort was tot donderdag opgelopen naar 179 millimeter. Door de bewolking, lage temperaturen en regen is er vandaag nauwelijks iets verdampt en daarmee zal het tekort ongeveer 10 millimeter kleiner zijn geworden", zegt Weeronline.

Natuurmonumenten heeft vandaag gezegd dat de droogte op dit moment "dramatischer" is dan die in de voorgaande twee jaren, doordat de natuur nog niet is hersteld van de droogte destijds. "We zien nu ook loofbomen sterven." De organisatie pleit voor strengere eisen voor het gebruik van grondwater.