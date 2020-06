Zat verdachte in zaak McCann achter verdwijning ander meisje?

Na het onverwachte en opzienbarende nieuws over een Duitse verdachte in de zaak-Madeleine McCann komen steeds meer details over de man naar buiten. Christian B. heeft volgens weekblad Der Spiegel in chatberichten geschreven over het ontvoeren en misbruiken van kinderen. Ook wordt onderzocht of hij iets te maken heeft met de verdwijning van een meisje in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt in 2015.

B. heeft een lang strafblad. Op dit moment zit hij in de gevangenis in Kiel een straf uit voor drugshandel, maar tegelijkertijd zit hij ook vast voor de verkrachting van een 72-jarige vrouw in Portugal, ook het land waar de 3-jarige Madeleine in 2007 werd ontvoerd. Voor die verkrachting is hij al veroordeeld, maar zijn beroepsprocedure loopt nog.

In 1994, hij was toen zelf nog minderjarig, werd B. veroordeeld voor het misbruiken van een meisje. Hij vluchtte naar Portugal voor hij kon worden opgepakt. Later, in 2016, werd hij opnieuw voor kindermisbruik en het bezit van kinderporno veroordeeld.

Bewijs vernietigen

Der Spiegel heeft naar eigen zeggen het belastende materiaal tegen de verdachte kunnen inzien. Daarin komen ernstige feiten naar voren. Zo zou hij in 2013 in een chatbericht met een vriend hebben gezegd dat hij zin had om "iets kleins op te sluiten en dagenlang te gebruiken". Toen hij tegengeworpen kreeg dat dat gevaarlijk kon zijn, antwoordde B.: "Ach, als de bewijzen achteraf maar vernietigd worden."

De openbaar aanklager in Saksen-Anhalt is een onderzoek begonnen om te kijken of B. iets te maken heeft met de verdwijning van de 5-jarige Inga, ruim vijf jaar geleden. Het meisje verdween tijdens een bezoek aan een instelling voor gehandicapten. B. woonde destijds in de buurt en kende iemand die bij de instelling werkte. In zijn huis vond de politie later behalve kinderporno ook kinderkleding. De compositietekening die destijds werd gemaakt van de mogelijke dader, toont gelijkenissen met B.

Losgeslagen man

De verdenkingen tegen B. stapelen zich dus op. Uit de lange lijst aan veroordelingen en uit interviews met kennissen en buren van B. ontstaat het beeld van een losgeslagen, moraalloze man, altijd op de vlucht voor justitie. Ook de Duitse en Britse politie zeggen openlijk dat ze een sterk vermoeden hebben dat hij verantwoordelijk is voor de verdwijning van en de mogelijke moord op Maddie.

Maar wat nog ontbreekt, is concreet bewijs dat B. aan de Britse peuter linkt. "Wat we nu hebben is niet genoeg om hem in staat van beschuldiging te stellen", zei de openbaar aanklager Hans Christian Wolters vandaag nog. Na de opsporingsberichten op de Duitse en Britse televisie zijn er tientallen tips binnengekomen. Een doorslaggevende tip zit daar tot nu toe volgens Wolters niet bij.