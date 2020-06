Chloorgas vrijgekomen bij drinkwaterbedrijf Andijk; drinkwater veilig

Bij drinkwaterbedrijf PWN in Andijk is chloorgas vrijgekomen. Dat gebeurde tijdens het overladen van chemicaliën. Volgens het bedrijf is niemand gewond geraakt en is het drinkwater veilig.

Voor omwonenden is er vooralsnog geen gevaar. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zegt tegen NH Nieuws dat de wind nu gunstig staat, waardoor het gas over het IJsselmeer waait.

De wind kan mogelijk gaan draaien, Dan waaien de vrijgekomen chemicaliën over een woonwijk in Andijk. Een gebied rondom het bedrijf is afgezet.