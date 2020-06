Coronacijfers van 5 juni: aantal bevestigde doden passeert 6000

Het aantal doden in verband met het coronavirus is gestegen met 15. Dat is iets boven het gemiddelde van ongeveer 11 coronadoden per dag de afgelopen week. In totaal zijn er in Nederland nu 6005 mensen overleden van wie het RIVM weet dat dit komt door covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland aan het afnemen is, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Vandaag zijn 11 opnames gemeld. Gemiddeld waren dat er de afgelopen week 9, waar het op de piek van de crisis om meer dan 700 ging. In totaal zijn er nu 11.782 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus zijn opgenomen of opgenomen geweest.