Meer mensen nemen een puppy in coronacrisis, ook piek bij adopties asieldieren

Het LICG schrijft op hun website onder meer dat het door de anderhalvemetersamenleving lastig is om een puppy op te voeden. Hierdoor is het volgens het informatiecentrum lastig om kennis te maken met andere dieren, mensen en kinderen. Niet alle hondenscholen zijn nu geopend om een puppycursus te volgen.

Ook worden er kanttekeningen gemaakt bij het aantal beschikbare uren voor de viervoeter. "Wie nu misschien heel veel tijd heeft voor een hond, moet uiteindelijk toch weer naar werk", schrijft het LICG.

Extra controle

Ook de Dierenbescherming vreest voor nieuwe hondeneigenaren die na de coronacrisis ineens minder tijd over hebben voor hun huisdier. Bij de 28 dierenasiels van de organisatie is daarom een extra controle ingevoerd.

"Normaal hebben we al een pittige procedure, we stellen vragen als waarom wil je eigenlijk een hond? Hoe ziet je thuissituatie eruit? Heb je kinderen?", zegt Nagtegaal. Volgens hem krijgt de potentiële eigenaar de hond niet mee als hij of zij niet in het plaatje past.

Nu zijn daar nog extra vragen aan toegevoegd. "Zo vragen we naar de huidige situatie, we vragen extra door. We willen weten hoe die situatie eruit ziet als je straks weer naar werk of school gaat."