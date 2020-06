Geheime zaagoperatie in Zuid-Afrika om neushoorns te redden

Dat er een team op pad was met een elektrische zaag was bekend, maar de plaatsen waar ze aan het werk waren, werden streng geheim gehouden. Op die manier hoopte het team zo min mogelijk risico te lopen op sabotage door stropers. Hoeveel neushoorns er precies rondlopen in de wildparken is eveneens geheim.

Dat stropers blijven toeslaan ondanks de strenge beveiliging in de wildparken heeft te maken met de hoge bedragen die de hoorns opbrengen. In Oost-Azië wordt er ruim 50.000 euro voor neergeteld, meer dan voor cocaïne of goud. Sommige mensen geloven in de medische werking van de hoorns, ook al bestaan ze uit hetzelfde materiaal als vingernagels.

Het verwijderen van de hoorns is omstreden, omdat neushoorns zich daardoor minder goed kunnen verdedigen. Volgens Rhino 911 kan het niet anders. De hoorns zijn niet essentieel voor de dieren en het afzagen ervan is een van de weinige effectieve methoden om stropers te weren. Tijdelijk, want de hoorns groeien terug, net als vingernagels.