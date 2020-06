Einde Nieuwe Revu, blad dat z'n vingers durfde te branden

Weekblad Nieuwe Revu lijkt te gaan verdwijnen als zelfstandige titel. Ruim een week geleden kreeg de hoofdredacteur van het blad, Jonathan Ursem, per mail te horen dat hij vanaf 1 juli niet meer nodig is. De uitgever wil het tijdschrift vanaf de zomer laten maken door de redactie van Panorama en het als bijlage bij dat blad voegen. Ursem wil de plannen gaan aanvechten.

Journalist Leon Verdonschot schrijft al twintig jaar voor Nieuwe Revu en noemt de beslissing "bevreemdend". Ook Panorama is een mannenblad, maar daar houden de overeenkomsten volgens hem wel op. "Zij schrijven bijvoorbeeld nooit over politiek, terwijl de columns in de Nieuwe Revu juist intens politiek zijn", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.