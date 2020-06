10-jarige zoon ziet hoe vader (42) wordt beschoten in Tilburg

In Tilburg is vanochtend een man op straat neergeschoten. De 10-jarige zoon van de man zag het gebeuren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en is niet in levensgevaar.

Het incident gebeurde iets na 9.30 uur. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat ze drie knallen hebben gehoord. De man zou in zijn been zijn geraakt.

De jongen was volgens een woordvoerder van de politie samen met zijn vader buiten toen er geschoten werd. De jongen is door de politie opgevangen. Voor hem is slachtofferhulp ingeschakeld.

"We benaderen hem heel zorgvuldig", aldus een woordvoerder. "Speciaal hiervoor opgeleide rechercheurs zullen later met hem gaan praten om zijn verhaal te horen."

De politie is nog op zoek naar de dader en vraagt getuigen zich te melden. Via Twitter is een signalement van de verdachte verspreid.