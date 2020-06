Terrasongeluk Gennep mogelijk door lachgas: 'Jongeren overschatten zichzelf'

De jongeren die woensdagavond met hun auto inreden op een terras in Gennep hadden waarschijnlijk lachgas gebruikt. Dat meldt de Limburgse regionale omroep L1 op basis van verschillende getuigen. Bij het ongeluk raakten zes mensen die op het terras zaten gewond. De eigenaresse van de horecazaak is er het slechtst aan toe; ze heeft botbreuken en kneuzingen, en is in het ziekenhuis behandeld, meldt L1.

Uit een reconstructie van de regionale omroep zou blijken dat drie jongeren op een paar honderd meter afstand van het terras zaten te 'chillen' en daarbij lachgas hadden genomen. Ze deden dat in een auto, een zwarte Golf, op de parkeerplaats van een supermarkt. Als ze daar met flinke snelheid wegrijden, maakt de 19-jarige bestuurder plotseling een bocht naar links, ramt een bloembak en komt op het terras tot stilstand.

Jongeren overschatten zichzelf

Waarom de bestuurder de manoeuvre maakte, is nog niet duidelijk. De jonge man uit Ottersum is aangehouden en wordt verhoord. Vanmiddag bepaalt de rechter-commissaris of hij langer moet blijven vastzitten. Tot die tijd wil de politie niets over de zaak zeggen.

Mogelijk raakte de man de macht over het stuur kwijt, maar het kan ook goed zijn dat hij zichzelf onder invloed van het lachgas overschatte, zegt jongerenorganisatie TeamAlert. Vooral jongeren stappen vaker met lachgas achter het stuur, blijkt uit onderzoek van TeamAlert.

De auto is dé plek om lachgas te gebruiken, zegt onderzoeker Gea-Marit Dekker. Het is weg van huis en goedkoper dan een café. Opvallend is dat de meeste jongeren de combinatie lachgas en verkeer heel gevaarlijk vinden, behalve als het om henzelf gaat.

"Ze overschatten zichzelf. Dat doen alle mensen, maar de combinatie van lachgas en die zelfoverschatting maakt dat ze het goedpraten. Zo van: 'Ik kan het wel', 'ik kan goed rijden' en 'ik heb wel mijn gordel om'", zegt Dekker. "Juist ook het voorbeeld van situaties waarin het fout is gegaan, versterkt die zelfoverschatting."

Meer gebruik door corona

TeamAlert deed het onderzoek voor de coronacrisis, maar die heeft niet heel veel veranderd, denkt Dekker. "Het beeld is een beetje wisselend. Sommigen gebruiken meer, misschien omdat ze zich vervelen, anderen wat minder, want lachgas gebruiken is een sociale activiteit. Waarschijnlijk zal het gebruik wat toenemen. Er worden sowieso meer drugs gebruikt. Maar daar zijn nog geen cijfers van, dus dat is een beetje koffiedik kijken."