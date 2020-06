Talkshow Op1 komt met (nog) vier nieuwe gezichten en blijft in de zomer

De talkshow Op1 gaat in de zomer door. De NPO zegt dat er vanwege de coronacrisis behoefte aan is om het tv-programma ook in juli en augustus uit te zenden. Op1 is dan van maandag tot en met vrijdag te zien.

Het EO-presentatieduo Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink stopt er in de zomer tijdelijk mee. En de presentatoren van BNNVARA leveren een avond in en gaan om de beurt een avond presenteren. Daarom krijgt Op1 twee nieuwe presentatieduo's: Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen (VPRO) en Margje Fikse en Kefah Allush (EO).

Na de zomer komen Ostiana en Van den Brink terug en gaan de presentatoren van BNNVARA weer twee avonden vullen.

'Nieuwe opzet is succesvol'

"We hebben als publieke omroep met wisselende presentatieduo's van verschillende omroepen voor een onbekende weg gekozen. Die nieuwe opzet is van meet af aan succesvol gebleken", zegt NPO-directeur Frans Klein.