'Overheid overweegt steun aan jarenlang verlieslijdende HEMA'

Moet de Nederlandse overheid bijspringen om winkelconcern HEMA overeind te houden? Die vraagt ligt volgens Het Financieele Dagblad op tafel. De krant schrijft dat de overheid betrokken is bij onderhandelingen die de eigenaar Marcel Boekhoorn voert met banken en schuldeisers.

HEMA kampt met een enorme schuldenlast van zo'n 750 miljoen euro. Alleen al aan rente is het bedrijf jaarlijks zo'n 50 miljoen euro kwijt. Daar kwam de coronacrisis bovenop, waardoor de omzet in veel winkels een klap kreeg. Om het hoofd boven water te houden, krijgt het bedrijf al hulp van de overheid via de NOW-regeling. Daarmee worden de salarissen van duizenden medewerkers in Nederland voor een deel door de overheid betaald.

Het winkelconcern bevestigt dat er gesprekken lopen over de toekomst van het bedrijf. Het praat onder meer met schuldeisers over gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld. Het bedrijf wil niet zeggen of de overheid ook een gesprekspartner is.

Het ministerie van Economische Zaken zegt continu in gesprek te zijn met bedrijven en sectoren en wil vanwege de vertrouwelijkheid niet zeggen of er ook met HEMA wordt gesproken.

Hoe belangrijk is HEMA?

De deur voor hulp van de overheid aan bedrijven staat sinds de coronacrisis open. KLM en scheepsbouwer Royal IHC werden met een steunpakket overeind gehouden. Er is een leidraad aan de hand waarvan besloten wordt of een bedrijf hulp krijgt of niet.

De belangrijkste vraag die erbij gesteld wordt: is een bedrijf belangrijk voor de Nederlandse economie? Bij HEMA werken 9000 mensen. Hun baan komt in gevaar als het bedrijf omvalt. Aan de andere kant: bij V&D werkten 8000 mensen toen het bedrijf failliet ging en daar sprong de overheid niet bij.

De tweede vraag die van belang is: hoe gezond is het bedrijf? Dat is een gevoelig punt bij HEMA. Het bedrijf maakt al jarenlang verlies. In 2012 was er voor het laatst winst, al zijn de cijfers over 2019 nog niet gepubliceerd. Het bedrijf is relatief veel geld kwijt aan het betalen van rente op de enorme schuld die het bedrijf heeft opgebouwd onder de vorige eigenaar, de Britse investeerdersgroep Lion Capital.

Geen NOW-steun meer

De problemen bij HEMA zijn niet alleen ontstaan door de coronacrisis. Het effect van de crisis op de keten is inmiddels ook een stuk minder sterk. Daarom ook stopt de steun uit de NOW-regeling voor de salarissen van het personeel. Voor die steun moet het bedrijf een omzetverlies hebben van 20 procent en daar zit HEMA inmiddels onder.

De overheid moet beslissen of ze in dat licht bereid zijn om de winkelketen met andere hulp tegemoet te komen. Daarvoor is ook een akkoord nodig tussen de schuldeisers en HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn. Vorige week werd duidelijk dat de verhoudingen op scherp staan.