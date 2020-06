Irritatie en onduidelijkheid voor grensbewoners Zeeuws-Vlaanderen

Sinds afgelopen weekend mogen Belgen weer op familiebezoek in Nederland. Maar niet voor iedereen was duidelijk was dat de Belgen weer mochten gaan winkelen in Nederland. Tegelijkertijd is het voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen nog niet toegestaan om via België naar de rest van Nederland te reizen, en daar is in het zuidelijkste stukje van Zeeland boosheid over.

De grens met België is dicht tot 15 juni. "Dat zou eerst 8 juni zijn, maar dat is met een week uitgesteld," zegt Jan-Frans Mulder, burgemeester van Hulst, in het NOS Radio 1 Journaal. Mulder zegt dat inwoners momenteel flink moeten omrijden als ze vanuit zijn gemeente bijvoorbeeld naar Brabant willen. "Via België zijn we daar normaal binnen veertig minuten." Nu duurt dat volgens Mulder vanwege de gesloten grens een half uur langer.

Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen kunnen ook via de Westerscheldetunnel, maar dat kost behalve extra reistijd ook tol. "Mensen kunnen wel een tegemoetkoming krijgen in die kosten, dat hebben we bij de provincie geregeld, maar het omrijden los je daar niet mee op."

Controles

Inmiddels zijn de meeste grenscontroles opgeheven, maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt worden aangehouden, "Er zijn vliegende grensposten, zoals ze dat noemen. Dat zijn patrouilles van de Belgische politie en die kunnen je staande houden en terugsturen", zegt Mulder.

Dat maakte ook Wijnand Kort mee. Hij reisde vorig weekend met zijn gezin naar zijn schoonouders in Hulst, toen hij bij de grens werd teruggestuurd. "Terwijl Belgen aan de andere kant van de weg massaal Nederland inreden. Volgens hem gaf de Belgische politie aan dat dit een politiek compromis was om de Belgen meer ruimte te geven. "Nederlanders waren in ieder geval nog niet welkom in België", zegt Kort.

Vreemde situatie

Dat de Belgen weer kwamen winkelen kwam als een verrassing. "Ons was door de autoriteiten niet verteld dat de Belgen weer toestemming hadden om bij ons boodschappen te mogen doen", zegt Mulder. Volgens de burgemeester draaien supermarkten in zijn gemeente voor ongeveer 70 procent op Belgische klanten, die hier goedkoper kunnen winkelen. "We kregen dat weekend plots een hele stroom Belgen over de vloer."

In de lokale Albert Heijn werd de omzet verdubbeld en waren de schappen leeg aan het einde van de dag. Of de Nederlanders nu ook in België mogen winkelen, is niet duidelijk volgens de burgemeester.

Duidelijkheid

Inmiddels hebben de burgemeesters van verschillende grensgemeenten een brief geschreven aan de Belgische minister van Binnenlandse Zaken over de situatie. Ze willen dat de gesloten grens voor grensbewoners open gaat en dat mensen vanuit Zeeuws-Vlaanderen via België naar andere delen van Nederland moeten kunnen rijden.