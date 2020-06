Ministers overleggen in Parijs over steun KLM

De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hoekstra (Financiën) hebben in Parijs met de top van Air France-KLM gesproken over de steun aan KLM en de voorwaarden waaronder die kan plaatsvinden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën was het gesprek "constructief". Het is het streven de gesprekken binnenkort verder af te ronden.

Air France-KLM zit in financiële problemen nu er door de coronacrisis al maanden nauwelijks gevlogen wordt. Over het eerste kwartaal werd een verlies van 1,8 miljard euro geleden.

Het kabinet wil de Nederlandse tak KLM voor twee tot vier miljard euro steun geven. Frankrijk heeft zeven miljard euro toegezegd voor het Franse deel.

Voorwaarden

Het kabinet liet eerder weten dat er wel strenge voorwaarden zijn voor de miljardensteun: zo moet het bedrijf vergroenen, moet het personeel ook een loonoffer brengen en mogen er tijdens de steun geen bonussen worden uitgekeerd.

Uiteindelijk moet de top van het moederbedrijf Air France-KLM beslissen of het bedrijf aan die voorwaarden wil voldoen.

Eerder kwam het tussen minister Hoekstra en de top van het Frans-Nederlandse bedrijf tot een botsing over de bonus voor topman Ben Smith. De minister van Financiën was tegen deze bonus, maar een meerderheid van 81 procent van de aandeelhouders stemde voor.

Het is de verwachting dat het uiteindelijke steunpakket later deze maand wordt gepresenteerd.