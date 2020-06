Voortvluchtige Albanees op Nederlands verzoek gearresteerd in Madrid

In Madrid is een voortvluchtige man gearresteerd voor betrokkenheid bij een Colombiaans-Albanees drugsnetwerk. De Albanese man wordt verdacht van drugshandel en het witwassen van geld. De arrestatie was op verzoek van de Nederlandse justitie.

De man werd vandaag tijdens een politie-inval gearresteerd in Madrid. Bij de inval werden 40.000 euro aan contant geld in verschillende valuta, twintig dure horloges, juwelen met een waarde boven de miljoen euro, drie computers, zes mobiele telefoons en een drone gevonden. Dat is te lezen in een verklaring van de Spaanse politie.

Zo zag de inval eruit: