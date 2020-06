Amerikaanse oud-militair vrijgelaten uit Iran

De Amerikaanse voormalige militair Michael White heeft Iran verlaten na een gevangenschap van bijna twee jaar. Volgens zijn moeder is hij onderweg naar huis. "De nachtmerrie is voorbij", zegt ze.

White had het land al meerdere keren bezocht toen hij in juli 2018 werd opgepakt. Hij was op bezoek bij een Iraanse vriendin die hij online had leren kennen. Toen hij die maand niet terugkeerde naar de VS gaf zijn moeder hem als vermist op.

Hij kreeg tien jaar cel voor het beledigen van de hoogste leider van Iran en het publiceren van privé-informatie op internet. In maart werd White samen met duizenden andere gevangenen vrijgelaten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Hij verbleef sindsdien in de Zwitserse ambassade in Teheran en mocht het land niet uit.

Een woordvoerder van Whites familie zegt dat zijn veroordeling een schoolvoorbeeld is van een land dat iets nodig heeft om er iets voor terug te krijgen. Mogelijk is er een verband met de vrijlating van de Iraanse professor Sirous Asgari in de VS.

Iraanse professor

Asgari mocht de VS gisteren verlaten. Hij werd in 2016 opgepakt op verdenking van het stelen van bedrijfsgeheimen.

Asgari werd in november vrijgesproken door een federale rechter, maar mocht het land niet uit. Hij zei in maart dat hij ondanks zijn vrijspraak in een Amerikaans detentiecentrum zat. Gisteren keerde hij terug in Teheran.