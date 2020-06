Er wordt weer meer gevlogen, vooral naar vakantiebestemmingen

En KLM vliegt nog steeds veel minder dan vroeger. In juli gaat hem om zo'n 25 tot 30 procent van het normale aantal vluchten.

'Enorme zin in'

Corendon gaat vanaf eind juni weer vliegen, vooralsnog naar de Algarve in Portugal, Sicilië en Sardinië in Italië en Bulgarije. Waarschijnlijk komen daar nog Turkse, Spaanse en Griekse bestemmingen bij als die landen ook van code oranje naar code geel gaan.

TUI start begin juli met vluchten vanuit Nederland. De maatschappij wil in eerste instantie naar Griekse en Spaanse eilanden en naar het Turkse Antalya vliegen. "We hebben er enorme zin in", zegt een woordvoerder. "Van de cabin crew tot de piloten en de mensen op kantoor."

Sinds de aankondiging van Rutte gisteren is het druk bij het callcenter van TUI. "Mensen hebben zin om weer op vakantie te gaan, maar ze hebben ook nog wel heel veel vragen; hoe gaat dat dan in het vliegtuig, hoe gaat het in het hotel?"

Ook Easyjet en Ryanair gaan vanaf juli weer van en naar Nederland vliegen. Naar hoeveel bestemmingen is nog niet duidelijk.

Schiphol: meer reuring

"We zijn blij om te zien dat luchtvaartmaatschappijen weer meer vluchten in de planning hebben en er dus meer reuring aankomt", zegt een woordvoerder van Schiphol.

Toch is het nog lang niet zo druk als vroeger. Ter vergelijking: de afgelopen dagen waren er zo'n 200 vluchten per dag op Schiphol. Vorig jaar waren dat er rond deze tijd 1400 per dag. Schiphol verwacht dat dat aantal van 200 de komende tijd dus wel zal stijgen doordat maatschappijen hun netwerk verder opstarten en landen hun grenzen openen.