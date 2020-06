Duitsland en Nederland blijven van mening verschillen over steunfonds

Duitsland en Nederland blijven verschillend denken over het EU-herstelfonds om de economische gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. De Europese Commissie wil daar 750 miljard euro voor uittrekken, waarvan het grootste deel aan de lidstaten wordt geschonken. Duitsland en Frankrijk zien daar veel in. Nederland en een aantal andere landen willen juist dat uit het herstelfonds vooral leningen komen in plaats van giften.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Maas was vandaag in Den Haag voor overleg met zijn Nederlandse collega Blok. Op een persconferentie in het Mauritshuis benadrukte Maas dat het voorstel van de Europese Commissie elementen bevat van een eerder Duits-Frans plan en hij noemde het een "onderhandelingsbasis". Hij hoopt dat het voorstel een "brug slaat naar een Europees compromis".

Blok: stevige aanpassingen

Blok zei dat het plan van de Europese Commissie op een aantal punten stevig moet worden aangepast. Hij vindt dat giften EU-landen niet genoeg stimuleren om ook zelf orde op zaken te stellen. Maar ook Blok onderstreepte te willen meewerken aan een oplossing.

Maas zei verder dat zijn bezoek aan Den Haag zijn eerste buitenlandse reis in drie maanden was en dat dat iets zegt over de goede relatie tussen Duitsland en Nederland. Blok bedankte zijn Duitse collega voor het beschikbaar stellen van Duitse intensivecarebedden voor Nederlandse coronapatiënten.

De ministers zeiden dat ze veel overleg hebben over de geleidelijke opheffing van de reisbeperkingen tussen de twee landen en dat er binnenkort weer meer reizen over en weer mogelijk zijn. Maar zowel Maas als Blok benadrukte dat de coronacrisis nog niet achter de rug is en dat er nog beperkingen zijn.