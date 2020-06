Felicitaties per fiets: docenten bezorgen examenuitslag aan huis

Vandaag eten Fleur en haar familie een gebakje om het diploma te vieren. Maar daar wil ze het niet bij laten, ondanks de beperkende situatie. "Het is wel jammer, maar als alles weer goed is, gaan we nog wel een feestje houden. Het is niet echt een écht examenjaar, maar het zal me zeker lang bijblijven."

Drive-through

Op een aantal plaatsen was het mogelijk om de cijferlijst op te halen via een drive-through. Dat gebeurde onder meer op twee plaatsen in Zeeland en in Vroomshoop. Daar gingen alle geslaagden op de fiets door de school, waar de docenten al klappend de spulletjes overhandigden.

"We dachten met een paar docenten, wat moeten we doen? En daar kwam dit uiteindelijk uit", vertelt vestigingsdirecteur Patric Wigman enthousiast. Ondanks het succes denkt hij niet dat het vanaf nu elk jaar op deze manier zal verlopen. "Uiteindelijk willen leerlingen het met z'n allen vieren en dat kan nu gewoon niet"