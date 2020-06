Minder verkeersboetes door corona, toch nog 2,5 miljoen

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 2.481.352 verkeersboetes gegeven. Dat zijn er zo'n 250.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De afname heeft waarschijnlijk met corona te maken. Na de oproep van het kabinet, half maart, om zoveel mogelijk thuis te blijven, was het rustiger op de weg.

Tussen 12 en 16 maart is ook de maximumsnelheid op de snelwegen verlaagd naar 100 kilometer per uur overdag. Maar of dat ook invloed heeft gehad op het aantal boetes, is lastig na te gaan, stelt het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat de invoering van deze maatregel samenviel met het begin van de 'intelligente lockdown'.

De meeste verkeersovertredingen werden digitaal geregistreerd, bijvoorbeeld door een flitspaal. Het ging dan meestal om te hard rijden.

Appen op de fiets

Het aantal mensen dat een bon kreeg voor bellen in het verkeer is gestegen, van bijna 33.000 in de eerste vier maanden in 2019 naar 44.000 in dezelfde periode van dit jaar. Dat lijkt geheel te wijten aan de invoering van het verbod op appen op de fiets, bijna een jaar geleden. Daarvoor werden van januari tot en met april 11.280 boetes gegeven.