Peter R. De Vries adviseur van kroongetuige Marengo-zaak

De verdediging van de kroongetuige is een gevoelig punt sinds de moord op advocaat Derk Wiersum. Hij stond Nabil B. bij, maar werd vorig jaar doodgeschoten, mogelijk in opdracht van Taghi.

Kort na de moord stapte strafpleiter Peter Schouten naar voren als kandidaat om de kroongetuige te verdedigen. "Het wonen in een rechtsstaat is niet pijnloos en gratis", zei Schouten toen.

Nabil B. maakte tussentijds gebruik van andere, anoniem gehouden advocaten, maar zij stopten ermee. Nu is Peter Schouten dus alsnog zijn raadsman. Hij kwam eerder in het nieuws omdat hij legaal hennep wilde telen voor de wietproef van de overheid.

Vertrouwenspersoon

Een maand geleden beklaagde Nabil B. zich in de rechtbank dat hij van het Openbaar Ministerie geen akkoord kreeg voor zijn nieuwe verdediging. Hij zei behalve van een advocaat gebruik te willen maken van een vertrouwenspersoon. Het OM gaf daarvoor geen toestemming omdat deze adviseur zelf geen advocaat is.

Nu blijkt het dus te gaan om Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever treedt in meer zaken op als woordvoerder en adviseur. Zo begeleidt hij de ouders van Nicky Verstappen en zette hij zich eerder in voor slachtoffers van wraakporno.

Ook richtte hij een advocatenkantoor op met raadsman Khalid Kasem. Vorige week maakte De Vries bekend dat hij daar vertrekt als directeur. Een dag later werd Kasem beschuldigd van het lekken van informatie aan de organisatie van Ridouan Taghi. Volgens De Vries had dat er niets mee te maken.

Kroongetuige Nabil B. hoorde tot 2017 bij de organisatie van Ridouan Taghi, maar stapte na een vergismoord naar de politie. Daar heeft hij verklaringen afgelegd over liquidaties. Sindsdien zit hij in een getuigenbeschermingsprogramma en is zijn familie ondergedoken. Nog geen week nadat bekend was geworden dat hij naar de politie was gestapt, werd zijn broer vermoord.