Nieuw-Zeeland gaat 'menstruatie-armoede' tegen: gratis tampons op scholen

Na Schotland en Engeland gaat ook Nieuw-Zeeland gratis sanitaire producten aanbieden op scholen. Het land wil zo 'menstruatie-armoede', waarbij vrouwen geen geld of middelen hebben om aan deze producten te komen, tegengaan.

De Nieuw-Zeelandse regering investeert 2,6 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (1,5 miljoen euro) in het initiatief en begint met het uitdelen van de producten op vijftien scholen in de regio Waikato. Het doel is om in 2021 alle staatsscholen te voorzien van de gratis producten, maakte de Nieuw-Zeelandse regering vandaag bekend.

"Zeker 95.000 Nieuw-Zeelandse meisjes tussen 9 en 18 jaar oud gaan tijdens hun menstruatie niet naar school omdat ze geen maandverband of tampons kunnen betalen", aldus premier Jacinda Ardern in een verklaring. Het initiatief is onderdeel van een groter plan om armoede onder kinderen tegen te gaan.

Oude vodden, kranten of as ter vervanging

Hoewel menstruatie-armoede vooral als een probleem van armere landen wordt gezien, blijkt dit niet het geval. Uit een enquête in Nieuw-Zeeland blijkt dat 12 procent van de vrouwelijke scholieren tussen 12 en 18 jaar oud weleens problemen heeft gehad om aan bijvoorbeeld maandverband of tampons te komen, omdat ze er geen geld voor hadden. Een op de twaalf studenten heeft school gemist doordat ze deze producten niet konden betalen.

Als vervanging van die sanitaire producten gebruiken vrouwen vodden, oude kleren, kranten, hooi of zelfs as, blijkt uit eerdere onderzoeken van onder meer Unicef.

Maandverband hergebruiken

Ook in Nederland komt menstruatie-armoede voor. Uit onderzoek van vorig jaar van Plan International blijkt dat 1 op de 10 vrouwen tussen 12 en 25 jaar weleens niet genoeg geld hadden om sanitaire producten te betalen. Ook heeft 2 procent van de ondervraagde vrouwen wel eens een tampon of maandverband hergebruikt vanwege de kosten.

In 2018 maakte Schotland als eerste land in de wereld sanitaire producten gratis voor scholieren en studenten. Het land trok daar zo'n 6 miljoen euro voor uit. Later besloot het land gratis menstruatieproducten aan alle vrouwen in het land gratis aan te bieden. Een paar maanden later volgde Engeland. De Engelse regering heeft 20 miljoen pond uitgetrokken voor dit jaar, waarmee ongeveer 1,7 miljoen leerlingen op 20.000 scholen zijn geholpen.

