Oehoekuikens vielen steeds van balkon en zitten nu in opvang

Het balkon werd te klein voor de jonkies van de grootste uil van Europa. "Ze vielen steeds van het balkon op de straat", zegt Baart. "Stond ik weer om vijf uur in de ochtend die beesten van de straat te halen. Ik wilde echt niet dat ze doodgereden worden."

De oehoes zijn naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht. Daar worden ze volgens Baart getraind om te jagen en krijgen ze alles wat ze nodig hebben. "De moeder is de afgelopen dagen nog wel even komen kijken, maar heb ik haar nu al een tijdje niet meer gezien."

Van Canada tot Californië

"Af en toe kijk ik nog wel eens naar mijn balkon, maar ik weet dat ze er niet meer zitten." Toch kijkt hij terug op een groot avontuur. Zo stonden er afgelopen week nog zeventig mensen onder zijn balkon, in de hoop een glimp van de oehoes op te vangen. "Het was wereldnieuws. Ik heb gesprekken gevoerd met mensen uit Canada en Californië."

Maar in een nieuw nest heeft hij niet zoveel zin meer. "Ik weet niet of ik het de volgende keer nog toe ga laten. Dan moet ik weer afscheid nemen na een week of zeven. En ik wil best elke keer om 5 uur opstaan als ik weet waar ze zitten, maar dan moet ik toch weer de hele straat afzoeken. En dat is voor de moeder ook niet goed."