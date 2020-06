Volendammer opgepakt voor zware mishandeling prostituee op de Wallen

Een 25-jarige Volendammer wordt ervan verdacht drie maanden geleden een prostituee zwaar te hebben mishandeld. De vrouw, die op de Wallen in Amsterdam werkzaam was, ligt sindsdien in coma.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan NH Nieuws na berichtgeving van Het Parool. De inleidende zitting is vandaag in de rechtbank van Amsterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man zowel van poging tot doodslag als van doodslag.

De 37-jarige vrouw zou op 1 maart zwaar zijn mishandeld door de Volendammer. Hij zou haar met voorwerpen tegen het hoofd hebben gestompt en haar hebben getrapt terwijl ze op de grond lag. De vrouw heeft onder meer bot- en schedelbreuken. Ook heeft ze hersenschade opgelopen.

Niet meer herinneren

De prostituee werkte de nacht van zaterdag 29 februari op zondag 1 maart achter het raam in het Wallengebied. De 25-jarige man uit Volendam ging op de terugweg van een feest naar eigen zeggen in een opwelling bij haar binnen, waarna ze uiteindelijk samen naar haar huis gingen. Daar zou het incident de volgende dag rond 15.00 uur hebben plaatsgevonden.

Hulpdiensten troffen de vrouw zwaargewond in haar eigen huis aan. De man zegt zich niks van het incident te kunnen herinneren.