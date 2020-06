'Nederlandse ambassadeur in Nigeria lekte informatie aan Shell'

De Nederlandse ambassadeur in Nigeria heeft eind 2017 vertrouwelijke informatie over een groot corruptieonderzoek naar Shell gelekt aan het oliebedrijf. Dat schrijft NRC op basis van een integriteitsonderzoek naar Robert Petri. Die werd begin 2019 voortijdig vervangen als ambassadeur in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja.

Eind 2017 liep er een strafrechtelijk onderzoek naar Shell omdat het oliebedrijf samen met het Italiaanse olieconcern Eni bijna 1 miljard dollar aan smeergeld zou hebben ingezet bij het ontwikkelen van een groot Nigeriaans olieveld. Vlak voor de fiscale opsporingsdienst FIOD naar Nigeria vertrok om informatie over de zaak te verzamelen, ging de ambassadeur samen met zijn vrouw op bezoek bij de lokale directeur van Shell. Petri zou hebben toegegeven dat hij de komst van de FIOD heeft 'verklapt'.

Het ministerie greep pas in na twee opeenvolgende inspecties: een integriteitsonderzoek naar Petri, eind 2018, en aansluitend een speciaal ingelast onderzoek naar het werkklimaat op de ambassade, begin 2019.

Aanleiding voor het eerste onderzoek was een integriteitsklacht over de ambassadeur. Die ging over een uitstapje dat hij in mei 2018 samen met zijn vrouw maakte in een vliegtuig van een Nigeriaans gasbedrijf waarvan Shell een van de aandeelhouders is.

De twee interne onderzoeken brachten onder andere een verziekte werksfeer op de ambassade aan het licht.

Petri wil tegen de krant niet ingaan op de zaak. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niets zeggen over de uitkomsten van de onderzoeken, die zijn "personeelsvertrouwelijk".