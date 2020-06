Taxichauffeurs geven er de brui aan: 'Velen zijn de wanhoop nabij'

Onder taxichauffeurs is er grote onzekerheid over de toekomst nu er veel minder klanten zijn en sommige kiezen ervoor om te stoppen. Bijna een kwart van de taxichauffeurs bij leasemaatschappij Leaseplan heeft z'n contract voor z'n auto ingeleverd.

Uit een enquête van FNV onder ruim 200 chauffeurs blijkt dat 71 procent verwacht binnen een jaar te stoppen met het werk als chauffeur. Onder chauffeurs die voor diensten zoals Uber werken, ligt dat percentage nog iets hoger, 76 procent.

Chauffeurs mogen met een plexischerm in de auto passagiers vervoeren, maar de vraag is sterk teruggelopen. Toeristen zijn er amper en grote evenementen zijn afgeblazen.

Geen Songfestival

Een van de chauffeurs die overweegt te stoppen, is Hadi. Hij rijdt sinds een jaar voor Uber in Rotterdam. "Horecagelegenheden, festivals, het Songfestival... Alles is volledig weggevallen. In het weekend heb ik het normaal gesproken het drukst, maar dat is voor een groot deel weg."