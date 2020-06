'Ik erger mij aan het feit dat mensen denken dat racisme hier niet speelt'

"Voor mij is de discussie van deze dagen niet nieuw. Het verhaal speelt al zolang als ik leef, alleen is het nu weer even in de media. Daardoor voel ik er ook nauwelijks meer iets bij, die klap heb ik vroeger al gehad. Maar het is wel een moment om opnieuw aandacht te vragen voor de problemen.

Ik woon in Almere en wilde met een bevriende fotograaf op een zaterdagavond een biertje gaan drinken. We werden door de portier tegengehouden en kregen te horen dat het een besloten feestje was. Via een vriend hoorden we later dat dit helemaal niet het geval was. Toen viel het kwartje pas. Ik bedacht me dat ik sinds mijn zeventiende nog nooit in die kroeg binnen ben geweest. Het is zo normaal geworden, dat het bijna een grap is.

Op school leerde ik een cv maken, maar ik werd vervolgens nooit uitgenodigd voor een gesprek. Toen een vriend mij vertelde dat ik Curaçao, mijn geboorteplek, beter weg kan laten, lukte het wel. Sindsdien ben ik overal uitgenodigd.

De impact van discriminatie is afhankelijk van hoe je het wegschrijft in je hoofd. Je kan erin meegaan maar je kan ook zeggen; 'fuck it, ik trek me hier niets van aan en ga door'. Op die manier blijf ik er niet mee zitten."