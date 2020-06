SCP: positie Syriërs in Nederland verbetert

Syrische asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben vaker een betaalde baan en of opleiding dan een paar jaar geleden. Ook is hun beheersing van de Nederlandse taal in twee jaar tijd vooruitgegaan en ronden steeds meer van deze Syrische statushouders hun inburgeringscursus met goed gevolg af.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vergelijkt in een rapport de situatie van 2019 met die van 2017 en concludeert dat de positie van Syrische statushouders is verbeterd. Zo had in 2017 had 11 procent van een betaalde baan, in 2019 steeg dit naar 34 procent. Wel doen jongeren en mannen het gemiddeld gezien beter dan 45-plussers en vrouwen, meldt het SCP.

Het planbureau noemt het verder opvallend dat veel Syriërs zich al Nederland voelt. "De sterke identificatie met Nederland gaat hand in hand met frequente sociale contacten met Nederlanders."

Rechtvaardig

Syriërs voelen zich volgens het rapport over het algemeen rechtvaardig behandeld door instanties in Nederland, en geven hun leven gemiddeld een 8,2 op een schaal van 10.

Het SCP is niet alleen maar positief over de Syriërs in Nederland. Hoewel het aantal Syrische asielzoekers dat een baan heeft, flink is gestegen, zijn nog steeds veel statushouders afhankelijk van de bijstand.