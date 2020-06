Auto rijdt terras op in Gennep, zes gewonden

In de Limburgse plaats Gennep is een auto een terras op gereden. Zeker vijf mensen zijn daarbij lichtgewond geraakt, een andere gewonde moest in het ziekenhuis behandeld worden, meldt de politie. Alle gewonden verkeren buiten levensgevaar.

De bestuurder van het voertuig is even verderop aangehouden en wordt binnenkort verhoord. Een motief is nog onduidelijk.

Het is ook niet bekend of de automobilist doelbewust op het terras is ingereden of dat er sprake is van een ongeluk. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.