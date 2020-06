Volg hier straks de persconferentie van het kabinet over de vakantieperiode

Om 19.00 uur geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de coronacrisis. Die zal vooral gaan over de mogelijkheden van toerisme in de zomervakantie, is de verwachting.

Gisteren werd bekend dat Nederlanders vanaf 15 juni weer op vakantie kunnen naar de meeste Europese landen. De landen in het Schengengebied gaan van de code oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar code geel.

Maar er is nog veel onduidelijk. Het betekent niet automatisch dat ieder land ook Nederlandse reizigers gaat toelaten. Zo houden Denemarken en het Verenigd Koninkrijk de grenzen voorlopig nog dicht voor toeristen. Reisorganisaties hopen vanavond te horen dat de regeling voor zoveel mogelijk landen geldt.

De persconferentie is bij de NOS te volgen via de volgende kanalen.