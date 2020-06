Opgroeien met angst voor de politie, 'nog steeds moet ik elke dag uitkijken'

"Toen ik 15 was, kreeg ik een keer ruzie met een andere jongen. We zaten in de bus. Dit was begin jaren 80. We waren twee tieners, zonder vuurwapens, zonder messen. Gewoon met elkaar op de vuist." Wat er gebeurde toen de politie kwam, blijft Powell heel precies bij.

"Die agent was een grote vent met rossig haar", vertelt Powell. "Hij liet de andere jongen, een latino, zelf uit de bus lopen. Maar hij pakte mij hardhandig vast en gooide me uit de bus. De andere jongen mocht voorin de politieauto zitten zonder handboeien. Ik werd achterin een auto geduwd. Die agent stompte me met zijn vuist vol in mijn gezicht. Het bloed stroomde eruit. Ik zat helemaal onder. Tot vandaag de dag heb ik ademhalingsproblemen daarvan."

De jonge Powell was doodsbang, herinnert hij zich. "Mijn moeder kwam naar het politiebureau. Mijn beige winterjas zat helemaal onder het bloed. Ik kon heel slecht ademhalen. Zij vroeg een agent waarom ik er zo uitzag. Verzet bij arrestatie, was het antwoord. Wat een onzin. Ik had gevochten, zoals zo veel jongens doen. Onderweg van het bureau naar het ziekenhuis zat ik naast mijn moeder in de bus. Ze zei tegen iedereen die me aankeek, kijk wat ze mijn zoon hebben aangedaan. De politie heeft mijn zoon in elkaar geslagen. Het had mijn dood kunnen worden."