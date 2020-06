Utrechters die ov-chipkaart hackten moeten mogelijk 33.000 euro betalen

Zeker 33.000 euro terugbetalen en een werkstraf van 120 uur. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie tegen twee Utrechters die meerdere jaren hebben gefraudeerd met ov-chipkaarten, meldt RTV Utrecht.

De twee collega's, C. en K., reisden volgens het OM tussen 2015 en 2017 met gehackte ov-chipkaarten. Ze worden verdacht van computervredebreuk en het reizen met gekraakte kaarten, waarop illegaal de waarde werd verhoogd.

De mannen, beiden 33 jaar en werkzaam in de IT, vertelden in de rechtbank dat ze in 2015 uit professionele interesse begonnen met het kraken van de kaarten nadat ze nieuwsberichten hadden gelezen over een beveiligingslek in de nieuwe ov-chipkaarten. Ze manipuleerden de oplaadprogramma's en konden zo twee jaar lang gratis reizen, vooral van Utrecht naar hun werk in Alkmaar.

Bewakingscamera's op stations

Translink, de beheerder van de ov-chipkaarten, blokkeerde meerdere keren kaarten van de verdachten. Het bedrijf ontdekte de stelselmatige fraude in 2017 en deed aangifte. De politie kwam de verdachten op het spoor door beelden van bewakingscamera's op stations te bekijken.

De verdachten hebben schuld bekend, maar zijn het niet eens met de boete die zij moeten betalen. Volgens C. en K. is het financiële voordeel dat zij hadden door het gratis reizen minder groot dan door Translink wordt geclaimd. Zo werkten zij beiden niet fulltime, gingen ze lang op vakantie en pakten ze soms de auto naar het werk in Alkmaar. Ook zijn ze het oneens met het schadebedrag dat door Translink wordt genoemd.

Het OM vindt dat de twee verdachten Translink op de hoogte hadden moeten stellen van de gekraakte kaarten. Maar volgens de mannen was het bedrijf zelf al op de hoogte van het beveiligingslek, aangezien er al eerder in nieuwsberichten over was geschreven.

Op 17 juni doet de rechter uitspraak.