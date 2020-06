Aidsfonds biedt gratis hiv-testen aan vanwege 'unieke situatie' coronalockdown

Door de 'intelligente lockdown' is er een unieke kans om het aantal hiv-besmettingen in Nederland te verminderen en uiteindelijk naar nul te brengen, zegt het Aidsfonds-Soa Aids Nederland. Daarom begint de organisatie vanaf vrijdag met de actie 'NUffTesten', waarbij gratis hiv-testen worden aangeboden.

Volgens het Aidsfonds hebben mensen door de coronamaatregelen geen of minder seks gehad buiten hun huishouden, waardoor het aantal soa's en hiv-besmettingen waarschijnlijk is afgenomen. Ook duurt het zes weken voordat je zeker kunt weten dat je hiv hebt, terwijl het virus in die periode wel erg besmettelijk is. Hiv is het virus dat de ziekte aids veroorzaakt.

Daarom is het nu een uitgelezen moment om zoveel mogelijk te testen, zegt Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds, in het KRO-NCRV-radioprogramma Spraakmakers. "Als je in de tussentijd geen onveilige seks hebt gehad, kun je nu zeker weten of je wel of niet positief bent."

Gratis testen

Het Aidsfonds zorgt met de actie vanaf 5 juni tot en met 8 augustus voor gratis hiv-testen, die je zelf thuis kunt afnemen met een vingerbloedprik. Alleen de verzendkosten moeten zelf betaald worden. De testen zijn alleen voor mensen binnen de risicogroep: homo- en biseksuele mannen en transgenders, zegt een woordvoerder van het Aidsfonds.

De organisatie neemt een voorbeeld aan Londen en Schotland, waar ook gratis hiv-testen worden uitgedeeld.

De thuistesten worden direct doorgestuurd naar het laboratorium. Daardoor raken de GGD'en, die al druk zijn met coronatesten, niet overbelast. "We willen voorkomen dat we mensen in de wielen gaan rijden, dus we hebben hier goede afspraken met GGD en het laboratorium over gemaakt", zegt Vermeulen.