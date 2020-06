Grootste containerschip ter wereld meert aan in Rotterdam

In Rotterdam meert vanmiddag het grootste containerschip ter wereld aan, de HMM (Hyundai Merchant Marine) Algeciras. Het schip kan het hoogste aantal standaardcontainers vervoeren en vaart met aan boord de meeste containers ooit de Prinses Amaliahaven binnen: bijna 24.000. "Dat is uniek voor Rotterdam", zegt woordvoerder Tie Schellekens van het Havenbedrijf Rotterdam.

"Het zit hem tegenwoordig niet in de lengte van het schip, want die blijft met zo'n 400 meter vrijwel gelijk", zegt Schellekens. "Het zit hem vooral in het aantal standaardcontainers. Daarvan kunnen er bijna 24.000 geplaatst worden, zo'n 200 meer dan op de MSC Gülsün, die het record van grootste schip in de Rotterdamse haven vorig jaar september nog brak."

Impact corona

"Het is nu niet echt een goede tijd voor deze enorme containerschepen, omdat door het coronavirus wereldwijd minder containers worden vervoerd", zegt haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit. "Je vaart door de enorme lading langzamer en het kost meer tijd om te laden en lossen. De vraag is of de schaalvoordelen nog wel gehaald worden als de spullen die we kopen kleiner en hoogwaardiger worden. Kleinere schepen zijn dan mogelijk efficiënter."

De HMM Algeciras is net als de MSC Gülsün een Koreaans schip. Het werd op 24 april opgeleverd en is 400 meter lang en 61 meter breed. Het schip vertrekt op 6 juni richting Hamburg. Het containerschip vaart tussen Azië en Europa. De Zuid-Koreaanse scheepseigenaar HMM is de negende containerrederij ter wereld.