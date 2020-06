Met corona besmette nertsenfokkerijen worden geruimd

Nertsenfokkerijen waar het coronavirus is vastgesteld worden geruimd. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Het gaat om zes bedrijven met in totaal acht locaties in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis, allemaal in Noord-Brabant.

Minister Schouten en minister De Jonge maken later vandaag de details bekend. Ze hadden al aangekondigd dat ze vandaag mogelijk met maatregelen naar buiten zouden komen.

Compensatie

Nertsenfokkerijen worden vanaf 2024 verboden. Het kabinet zal vandaag ook bekendmaken dat bedrijven die eerder stoppen aanspraak kunnen maken op compensatie.

De afgelopen weken nam het kabinet al allerlei andere maatregelen, nadat er coronabesmettingen bekend waren geworden van een nerts op een mens. Zo stelde het een verbod in op het vervoeren van nertsen en de mest van de dieren. Dat verbod geldt voor alle nertsenbedrijven in Nederland en dus niet alleen voor bedrijven waar besmettingen zijn vastgesteld. Veel gemeenten maakten zich zorgen over de situatie.