Betogingen VS aanzienlijk kalmer verlopen ondanks negeren avondklokken

De betogingen in de VS zijn afgelopen nacht aanzienlijk rustiger verlopen dan in voorgaande dagen. In meerdere steden zette de politie traangas in tegen betogers. Maar grootschalige plunderingen of gewelddadige confrontaties bleven uit.

Het overgrote deel van de demonstraties verliep vreedzaam. In de stad Portland, in de noordwestelijke staat Oregon, lagen bijvoorbeeld duizenden mensen uit protest op een brug, met hun handen op de rug, refererend aan de laatste minuten van George Floyd.

Die kwam vorige week maandag om het leven nadat een agent bijna 9 minuten met zijn knie op zijn nek had gedrukt. Floyds dood is de aanleiding voor de aanhoudende onrust in de VS en de protesten tegen politiegeweld en (institutioneel) racisme.

Beelden van de brug in Portland, met daarop duizenden betogers: