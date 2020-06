Asscher wordt opnieuw lijsttrekker PvdA

Lodewijk Asscher wordt opnieuw lijsttrekker van de PvdA. Tegenkandidaten konden zich tot eind vorige week melden, maar dat heeft niemand gedaan, bevestigen bronnen aan de NOS.

Het partijbestuur van de PvdA zal het lijsttrekkerschap vanavond bekrachtigen. Dat is een formaliteit. Het is de tweede keer dat Asscher de nummer 1 van de kandidatenlijst van zijn partij wordt.

Op het ledencongres in maart ging iedereen er al van uit dat de PvdA-leider opnieuw lijsttrekker zou worden. Asscher zei toen ook dat hij graag de nieuwe premier wil worden.

Historische nederlaag

In aanloop naar de verkiezingen in 2017 organiseerde de PvdA een interne lijsttrekkersverkiezing. Asscher nam het toen op tegen de zittende PvdA-leider, Diederik Samsom. Hij won en Samsom vertrok uit politiek Den Haag.

De PvdA leed vervolgens een historische nederlaag en zakte van 38 naar negen zetels in de Tweede Kamer. Dat verlies werd vooral geweten aan de rol van de partij in het kabinet-Rutte II, waarin de PvdA samenwerkte met de VVD en Asscher vicepremier was.

Inmiddels lijkt de PvdA weer op te krabbelen. In de peilingen staat de partij op winst. De verkiezingen zijn in maart 2021.