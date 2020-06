'Diepgeworteld wantrouwen bij medewerkers rechtbank Noord-Nederland'

Binnen de rechtbank Noord-Nederland heerst een diepgeworteld wantrouwen bij medewerkers. Dat concluderen onderzoekers van organisatieadviesbureau Berenschot in een rapport over de cultuur binnen de rechtbank. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van waarnemend rechtbankpresident Herman van der Meer. ANP en juridisch vakblad Mr. schrijven daarover.

De rechtbank Noord-Nederland heeft vestigingen in Leeuwarden, Groningen en Assen. In het rapport staat dat het al vele jaren bestaande gevoel van sociale onveiligheid doorbroken moet worden door eerlijk en open delen informatie met elkaar te delen. Daarnaast concludeert Berenschot dat er binnen de rechtbank geen cultuur bestaat van elkaar aanspreken op ongewenst gedrag, wat bij velen een gevoel van sociale onveiligheid creëert. Maar er is volgens het onderzoeksbureau geen sprake van een angstcultuur.

Vijf voorvallen

De aanleiding voor het onderzoek was een artikel in het vakblad Mr. waarin medewerkers klaagden over het werkklimaat. Het vakblad kreeg inzage in het interne netwerk van de rechtbank. Berenschot onderzocht vijf voorvallen die vorig jaar speelden, waaronder het vervangen van een bedrijfsarts en het gelijktijdig ontslag van drie managementassistenten. Dit leidde tot onrust op de rechtbank, waarna rechtbankpresident Maria van de Schepop in oktober opstapte als gevolg van een vertrouwenskwestie.

Volgens Berenschot is het bestuur van de rechtbank bij enkele voorvallen tekortgeschoten in de omgang met en communicatie naar individuele medewerkers en de rest van de organisatie. Dit heeft de al bestaande sociale onveiligheid binnen de rechtbank verder vergroot. Het onderzoeksbureau adviseert de rechtbank nu te investeren in transparante communicatie en een open cultuur.

De komende dagen lichten de onderzoekers van Berenschot hun rapport toe in Assen, Groningen en Leeuwarden.