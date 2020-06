Kweker heeft 300.000 gladiolen over door afgelasting Vierdaagse

Een bloemenkweker uit het Gelderse Heumen zit met 300.000 gladiolen in zijn maag. De bloemen waren bedoeld voor deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse, maar die is vanwege de coronacrisis afgelast.

De deelnemers krijgen de gladiolen traditiegetrouw van het publiek aangeboden op de laatste dag van het wandelevenement. Met hun armen vol bloemen lopen ze de stad in over de Sint Annastraat, die dan voor even Via Gladiola heet. Dit jaar dus niet.

"Dat is toch wel even balen, om het zo maar te zeggen", zegt kweker Theo Theunissen tegen Omroep Gelderland.

'Vierdaagsegevoel in huis halen'

Hij zette de bollen in de grond toen de coronacrisis net was begonnen. "Die gladiolen hebben honderd dagen nodig om tot een bloem te komen. Dus ja, als ik half maart niks gedaan had dan had ik in juli niks gehad. Wij wisten bij God niet wat voor kant het op zou gaan."

De kweker hoopt dat hij de bloemen alsnog kwijtraakt. "Het is toch een van de topweken voor ons, dus het hakt er wel in. Ik hoop dat de mensen in de regio-Nijmegen als de vierdaagseweek begint toch weer een bosje op tafel zetten. Het vierdaagsegevoel in huis halen."