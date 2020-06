Ombudsman onderzoekt drinkwatertekort op Sint Eustatius

De Nationale Ombudsman is een onderzoek gestart naar drinkwatertekorten op Sint Eustatius. Inwoners hebben soms urenlang geen drinkwater doordat er storingen zijn in de installaties.

Het probleem is extra nijpend nu ze vaker hun handen moeten wassen om het coronavirus tegen te gaan.

Ombudsman Reinier van Zutphen kreeg de afgelopen tijd verontrustende berichten van inwoners van Sint Eustatius. "Het probleem speelt al sinds 2015 en het is verbazingwekkend dat tot nu toe er geen structurele oplossing is gevonden", schrijft hij aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Tekst en uitleg

Van Zutphen vroeg vorige week om tekst en uitleg van regeringscommissaris Marnix van Rij van Sint Eustatius. Van Rij werd aangesteld om het algemene bestuur over te nemen, nadat Nederland in 2018 ingreep om orde op zaken te stellen in de Caribische gemeente.

De regeringscommissaris kon volgens de ombudsman niet duidelijk genoeg uitleggen wat er aan de hand is met de drinkwaterinstallatie en wanneer er een oplossing komt voor de inwoners van Sint Eustatius. Daarom besluit Van Zutphen nu zelf een onderzoek te laten doen.

Hij wil weten hoe het zo ver heeft kunnen komen en welke maatregelen er worden genomen. Van Zutphen heeft de regeringscommissaris en minister Van Nieuwenhuizen per brief op de hoogte gesteld van het onderzoek.