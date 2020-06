Rechtszaak tegen 'Rico de Chileen' uitgesteld

De rechtszaak tegen Richard R. alias 'Rico de Chileen' is vandaag uitgesteld. Justitie ziet hem als een belangrijke zakenpartner van Ridouan Taghi. De rechtbank vindt dat de verdediging meer tijd moet krijgen voor nader onderzoek.

De rechtbank in Amsterdam had deze en volgende week uitgetrokken voor het proces. R. wordt door justitie in verband gebracht met cocaïnehandel en liquidaties, maar de zaak draait nu vooral om het witwassen van bijna 10 miljoen euro.

Zijn advocaat vroeg om uitstel, omdat hij meer onderzoek wil doen naar het berichtenverkeer dat dient als bewijsmateriaal. De rechtbank besloot daarom de zaak op te schorten. Ook krijgt de verdediging de gelegenheid om nog een aantal getuigen te horen.

Richard R. zit in afwachting van zijn proces al meer dan twee jaar in voorarrest in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught. Hij klaagde dat hij vanuit de EBI niet goed met zijn advocaat kan overleggen. "Ik kan niet onbeperkt met mijn advocaat bellen, want meneer Holleeder belt nogal vaak."